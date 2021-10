Orelsan annonce la sortie de son nouvel album et révèle les détails

Orelsan vient d'annoncer la sortie de son prochain album, et a déjà révélé son nom et la date de sortie.

Alors qu'Orelsan est sur toutes les lèvres en ce moment avec la sortie du documentaire retraçant son histoire, le rappeur de 39 ans vient d'annoncer la sortie de son prochain album .

Ces derniers temps, Orelsan est au cœur de l'actualité : après avoir fait beaucoup parler de lui avec le documentaire de son frère retraçant son parcours Montre Jamais ça à Personne, l'artiste a connu un regain d'intérêt à l'occasion de cette série documentaire, et ses streams ont explosé . Orelsan revient en force sur une scène rap brûlante, restant ambigu sur la sortie de son prochain projet .

"Civilisation" se révèle

Mais le rappeur caennais vient de lever le voile sur la sortie de son futur album : si, au micro de Léa Salamé le 18 octobre, le musicien ne s'est pas confié en détails sur ce projet, il vient d'en révéler le nom, la cover, la tracklist et la date de sortie sur twitter, ce mardi 26 octobre .

C'est donc un nouvel album, Civilisation, qui sera disponible le 19 novembre dans les bacs . Pour illustrer le disque, on retrouve de magnifiques photographies de Alice Moitié, qui a travaillé avec Regular, auteur des covers d'Alpha Wann, Lomepal, Di - Meh ou Sopico, entre autres . Quant à la tracklist, on y retrouve quinze sons dont trois featurings : on pourra entendre Gringe sur le titre Casseurs Flowters Infinity, The Neptunes sur Dernier Verre et Skread sur Ensemble .

Un projet très attendu, et dont les premiers indices laissent penser qu'il sera à la hauteur de nos espoirs . Pour Orelsan, tout roule en ce moment, et si les choses continuent comme elles sont, Civilisation devrait confirmer son statut d'artiste majeur de la scène française actuelle .