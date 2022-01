Orelsan : adulé par les chefs d'entreprise, il fait le buzz sur Linkedin

Sur le réseau social Linkedin, Orelsan a la côte : repris massivement par les chefs d'entreprise et autres leaders, il est devenu malgré lui une vraie star sur la plateforme.

par Team Mouv'

Qui l’eût cru ? Orelsan est devenu un réel modèle sur Linkedin, le réseau social le plus sérieux du game.

On a du mal à imaginer Orelsan sur Linkedin : le caennais, qui s'est fait connaître pour sa musique évidemment mais aussi par sa série Bloqués où il joue un chômeur et par son duo avec Gringe sur les Casseurs Flowters, a tous sauf la dégaine d'un jeune cadre dynamique, en apparence du moins. Et pourtant, depuis la sortie de Civilisation, qui a monopolisé le terrain médiatique pendant plusieurs semaines fin 2021, semble avoir mis des étoiles dans les yeux des utilisateurs de Linkedin comme l'explique Slate.

Orelsan, idole inattendue des chefs d'entreprise

En effet, avec plus de 330 000 ventes physiques, Orelsan a fait fort pour la sortie de son album, précédée de celle du documentaire de son frère, Montre Jamais ça à Personne. Résultat : la planète Linkedin est fascinée par cette success story portée par un personnage aux antipodes du salarié idéal. On a ainsi vu apparaître des posts inspirés par la communication du rappeur : "Le marketing par Orelsan en 5 leçons. Simple. Basique", "Orelsan, meilleur planneur stratégique de France?", se questionnent les têtes de Linkedin.

Drôle de résultat : pour les fans de business qui évoluent sur la plateforme, Orelsan, icône anti-système et je-m'en-foutiste au possible, est élevé au rang de professeur en stratégie de communication. En piste d'explications, l'auteur du livre Orelsan, le Rimbaud du Rap, Alain Wodraszca, explique à Slate : "Il ne faut pas oublier qu'il a fait ses études supérieures à l'EM Normandie, il a des réflexes commerciaux (...). Il ne faut pas mélanger cette image de branleur avec qui il est vraiment: en peu d'années, il a déjà fait beaucoup de choses. Végéter dans son canapé, il l'a fait un an ou deux, mais aujourd'hui il travaille énormément".

Un entrepreneur plein de talents

Alors, Orelsan, artiste aux multiples casquettes : créateur de la marque Avnier, réalisateur de films, rappeur à succès..., peut-il être considéré comme une bête de travail et un modèle de réussite marketing ? Oui évidemment et sur Linkedin, il semblerait en tout cas que le rappeur de La Fête est finie a définitivement fait des émules. Pour Tarik Chakor, maître de conférences à Aix-Marseille et spécialiste des liens entre le monde du rap et de l'entreprise, il s'agit surtout d'une manière de rendre le marketing plus fun : "il y a une quête du sujet sexy, d'une manière de dépoussiérer des thématiques difficiles, c'est pour ça qu'on va souvent le reprendre pour des métaphores».

Anecdotique ? Pas tant que cela. Aux US, certaines universités proposent déjà des cours basés sur des rappeurs, par exemple sur Jay-Z. Tarik Chakor le dit : "C'est sûrement trop tôt pour faire des cours entiers sur la stratégie d'Orelsan (...) *mais ça arrivera sûrement en France un jour".* Qui sait, Orelsan a peut-être posé les premières pierres d'un cours de marketing inspiré par ses talents...