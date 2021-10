OrelSan a vendu plus de 30 000 albums en physique avec la précommande

Orelsan a réalisé un très gros coup, avec la mise en vente des précommandes de son album "Civilisation".

par Team Mouv'

C'est l'événement rap de la fin d'année 2021 : le retour d'OrelSan avec un nouvel album, 4 ans après son dernier opus La fête est finie. Ce nouvel album a été annoncé en grande pompe, peu après la sortie de son documentaire Montre jamais ça à personne, disponible en 6 épisodes.

Après avoir dévoilé la cover, la tracklist ainsi que le nom, le Aurélien le plus connu du rap français a mis en vente son album en précommande avec 15 éditions limitées différentes en physique. Un coup marketing bien pensé puisque le site a reçu plus de visites qu'il pouvait en accueillir et les serveurs n'ont pas tenu, rendant le site hors ligne pendant quelques heures.

Des chiffres énormes pour Orelsan

Mais forcément, dans les chiffres, ça sent très bon pour Civilisation. Comme l'affirme Ventes Rap, média spécialisé dans les chiffres, l'album s'est écoulé à plus de 15 000 exemplaires en seulement 1 heure. Mieux que ça, après 24h, on compte plus de 30 000 ventes sur le site, rendant plusieurs éditions sold-out. Des chiffres énormes, qui annoncent une première semaine époustouflante. Désormais, on attend le premier extrait de l'album, avant sa sortie officielle le 19 novembre.

{% embed instagram https://www.instagram.com/p/CVnmIWWIU-4/ %}