Orelsan a encore réalisé des gros chiffres en 3ème semaine

La phénomène Orelsan et son album "Civilisation' continuent de braquer les charts.

Incroyable ce retour d'Orelsan ! Le rappeur de Caen nous a délivré son quatrième album solo le 19 novembre, intitulé Civilisation et les fans sont au rendez-vous. Les chiffres en deuxième semaine d'exploitation étaient énormes et Orelsan était déjà éligible au double platine. La certification est bien effective en troisième semaine d'exploitation.

Gros succès pour Orel

C'est phénoménal, trois semaines seulement après la sortie de son projet, Orelsan décroche le double platine (+ 200 000 ventes), avec Civilisation avec 228 429 équivalents ventes.

En plus de cette certification, on voit bien que le rappeur de Caen domine les charts et arrive, malgré les grosses sorties rap français comme celle de Ninho (à qui il a d'ailleurs remis lors de son Bercy leur disque de platine pour leur collaboration sur Millions) ou internationales avec des artistes comme Adele ou Ed Sheeran, à se hisser à la deuxième place du Top Albums de la semaine établie par le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP)

Pour sa troisième semaine d’exploitation, Orelsan a enregistré 39.661 ventes.

