Orelsan a caché des tickets d'or dans 5 exemplaires de "Civilisation"

Encore un joli coup de marketing d'Orelsan.

par Team Mouv'

Considéré par beaucoup comme l'évènement de l'année en rap français, la sortie du nouvel album d'Orelsan intitulé Civilisation fait un buzz assez fou et en plus de la qualité musicale, la communication et le marketing d'Orel et son équipe sont hyper efficaces .

Des tickets d'or qui valent vraiment le coup

Après avoir sorti et cartonné avec des exemplaires physiques en précommande pour chaque titre : 15 donc, le rappeur caennais a décidé de donner encore plus envie aux auditeurs d'acheter l'album en mettant 5 tickets d'or au hasard dans des nouvelles versions de Civilisation. Mais on gagne quoi en fait ? Un accès à vie à tous les concerts d'Orelsan ( hors festivals ) . Forcément quand t'es fan de l'artiste, t'as envie d'aller acheter plein de CD pour choper le Graal .

Bonne chance à ceux qui vont tenter leur chance !