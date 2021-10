Orelsan : 15 000 ventes en moins d'une heure !

En une heure, Orelsan vend plus de 15 000 exemplaires de son album "Civilisation".

par Team Mouv'

Orelsan déchaine les foules avec la précommande des éditions limitées de son prochain album, disponible le 19 novembre .

15 000 exemplaires en 1h

Ce mercredi 27 octobre Orelsan a annoncé la sortie de 15 éditions physiques de son album Civilisation. Quinze rondelles de CD différentes graphiquement, mais qui comportent toutes les mêmes titres . Toutes ces éditions étaient limitées, allant de 30 000 à 500 exemplaires .

Les précommandes de ces inédits étaient prévues pour ce vendredi 29 octobre à 10h . Bien sûr, les fans se sont rués vers les précieux sésames . Ils étaient tellement nombreux que le site qui hébergeait ces disques a beugué et est momentanément devenu inaccessible. . . Selon les premières estimations, au vu des ruptures de stocks, cette émeute aurait généré la vente de plus de 15 000 exemplaires en moins d'1 heure .

Un chiffre énorme, d'autant plus qu'il ne concerne que les précommandes du store et non celles des autres distributeurs .

Les reventes ont déjà commencé

Alors que les internautes viennent à peine de décrocher le Saint Graal, certains d'entre eux profitent de l'engouement pour le revendre à des prix exorbitants . L'édition "La Quête", dont 500 exemplaires étaient disponibles, a ainsi été aperçue en vente à 10 000 euros. Des sommes mirobolantes qui risquent de faire le tour des réseaux pendant un certain temps . . .

Au même titre qu'une paire de sneakers limitées ou des cartes Pokémon rares, Orelsan vient de faire passer le CD comme un objet de collection que tout le monde va s'arracher .