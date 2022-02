On a imaginé les futurs NFTs des rappeurs français

Puisque le gratin du rap game s’intéresse de plus en plus aux NFT, on a décidé de leur donner des idées.

par Jérémie Léger

Encore méconnues du grand public il y a quelques mois, les NFT, ces biens numériques uniques financés en cryptomonnaie font désormais partie intégrante du paysage rap français. Toujours en s'inspirant des tendances américaines, c'est Booba qui a importé le phénomène pour la première fois en France. Après lui, SCH, Jazzy Bazz, Sofiane Pamart, Freeze Corleone, Koba LaD, Sneazzy ou encore Ziak n'ont pas tardé à suivre le pas... Tous ont tour à tour mis le pied dans la blockchain et soyez sûrs que d'autres ne tarderont pas à faire de même.

Si certains artistes comme Nas se servent de cette technologie naissante à des fins utiles en permettant notamment à leurs fans les plus engagés d'obtenir les droits de diffusion de leurs morceaux et ainsi de toucher des royalties, force est d'admettre que la plupart des NFT actuellement générés sur le marché sont surtout créés à des fins lucratives et spéculatives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Évidemment, nous ne sommes pas là pour vous faire la leçon, ni pour porter un jugement. Après tout, personne n'est obligé d'acheter ces biens numériques et chacun est libre d'investir son argent comme bon lui semble. Il n'empêche que si la tendance des jetons non-fongibles sans réel intérêt continue de prendre de l'ampleur, la bulle des NFT pourrait éclater bien plus vite qu'on ne le pense.

Pour éviter ça et dans l'espoir que ce nouveau business model puisse un jour potentiellement refaçonner les contours de l'industrie musicale, on a décidé d'apporter notre pierre à l'édifice. Non pas en vous proposant des NFT estampillés Mouv', mais en imaginant ceux que pourraient potentiellement proposer les plus gros rappeurs français à l'avenir. On sait jamais après tout, peut-être même que ça donnera des idées à certains. Nous en tout cas, on s'est fait plaisir.

Les boules de Cristal d'Orelsan

Après les brillants coups marketing d'Orelsan pour son documentaire Montre jamais ça à personne, les éditions limitées et les tickets d'or de son album Civilisation, on a bien du mal à imaginer comment le rappeur pourrait faire mieux. Et pourtant, avec les NFT les possibilités sont bien là. Souvenez-vous de son morceau Courez Courez : dans ce titre extrait de son premier album Perdu d'Avance, le rappeur de Caen déclarait avoir trouvé les sept boules de cristal. Et s'il s'en servait finalement presque quinze ans plus tard en guise de NFT ?

A défaut d'être incapable de changer le monde, pourquoi ne pas imaginer Orel lancer une collection de sept boules de cristal en NFT et stylisée à son image. En lien avec l'univers de Dragon Ball, celles-ci permettraient aux fans acheteurs de s'offrir un souhait au choix sur une liste proposée au préalable par le rappeur et son équipe. Au-delà de la valeur sentimentale d'un tel objet, l'idée est belle vous ne trouvez pas ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Les QR Code de Vald

Dans la lignée d'Orelsan, Vald a fait le choix de commercialiser son nouvel album en plusieurs éditions physiques limitées. Le point commun entre chaque exemplaire ? La pochette illustrée d'un simple QR Code, en référence à la pandémie et au pass vaccinal actuellement en vigueur dans notre pays. Et si pour faire un énorme doigt d'honneur à l'état, Vald lançait lui-même ses propres QR Code en NFT ? Inutile de dire que ceux-là, la France entière se précipiterait pour les avoir !

Et puisqu'un bon jeton non-fongible se doit d'avoir une utilité autre que purement matérielle, on peut alors imaginer que ceux-ci donneraient à leurs possesseurs un accès privilégié aux concerts de Vald et autres événements organisés par Echelon Records. Encore mieux, ces NFT pourraient permettre directement à leurs acheteurs de devenir producteurs du label, et ainsi toucher une partie des revenus générés par les streams des artistes Échelon. En voilà un investissement gagnant-gagnant ! D'une part, il permet à l'acheteur d'avoir un retour sur investissement, d'autre part, il permet à Vald faire grandir son label, tout en affirmant encore un peu plus son indépendance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le jeu de piste nwar de Damso

Depuis le début de sa carrière, Damso a toujours joué la carte du mystère. A tel point qu'à chacune de ses prises de parole et sorties médiatiques, ses fans se plaisent à imaginer des théories toutes plus farfelues les unes que les autres. C'est systématique, cela même si à ce jour aucune d'entre-elles ne s'est avérée juste. Et si pour une fois, le rappeur bruxellois jouait le jeu des énigmes à fond ? On voit déjà le truc : une mise en vente de NFT pour inviter ses fans à prendre part à un jeu de piste nébuleux dans le cadre de la promo d'un nouvel album.

Imaginez : une fois votre invitation acquise, vous avez accès à des messages codés contenant des indices cryptés au sujet d'un futur projet. Il vous faudra alors les comprendre pour percer le secret de la dernière galette de Damso. Évidemment, une fois le jeu de piste terminé, tout le monde pourra écouter l'album, mais les possesseurs des NFT eux, en contrepartie de leur investissement aurons accès à des avantages et du contenu exclusif. C'est une suggestion, pour les modalités, on laisse Dems s'en charger.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Booba : la piraterie n'est jamais finie

Booba est le premier rappeur français à s'être officiellement lancé dans le système juteux des cryptomonnaies. Partant de là et au vu de la ruée vers l'or provoquée par ses derniers NFT, on imagine mal le Duc s'arrêter en si bon chemin. Après les clips, bustes de bronze et morceaux exclusifs, il y a fort à parier que B2O aille plus loin encore et élargisse son nouveau buisness à l'intégralité de son navire, Piraterie Music.

Comme pour Vald avec Echelon Records, Booba pourrait créer une vague de NFT estampillés La Piraterie. On peut penser à des drapeaux numériques, des bijoux, des accessoires ou n'importe quels autres signes ostentatoires de la culture pirate. Plus que des objets, ces NFT permettrait aux acquéreurs d'obtenir des privilèges de ratpis comme des places de concert, des accès en backstage ou des invitations à des séances studio. Cela en plus de devenir les producteurs d'honneur des artistes du label.

Rohff : ses classiques en NFT

Comme l'a récemment rappelé Le Rat Luciano, Rohff est un Grand Monsieur du rap français. En témoigne sa discographie légendaire ou ses derniers morceaux « Classic Man » et « Génération Roh2f », il a à son actif un nombre incalculable de titres cultes. Des classiques dont il aime rappeler l'impact à chacune de ses prises de paroles publiques.

Pour les rendre encore plus immortels et dorer encore plus son héritage musical, Housni pourrait aisément sortir une collection de bien numériques nommée Classic NFT. On voit ça d'ici : de prestigieuses plaques dorées designées en l'honneur de ses plus grands titres et signée par Rohff lui-même. De formidables objets de collection qui permettront à celui qui en possède l'exemplaire de toucher cette fois encore une partie des revenus générés par les titres en question sur les plateformes de streaming.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Les étoiles vagabondes de Nekfeu

Adepte des coups marketing de génie depuis la sortie de Cyborg, que se passerait-il si Nekfeu se servait des NFT pour dévoiler son nouvel album ? On imagine déjà le plan : pour marquer la transition entre LEV et son nouveau disque, il pourrait créer des étoiles dans un vide sidéral virtuel. Chacune d'elle porterait alors le titre d'un des morceaux de son futur projet et lorsque le compte-à rebours de cette étoile atteindra zéro, elle mourra et donnera accès à son possesseur, aux morceaux en question en avant-première.

Ce n'est qu'une fois toutes les étoiles consumées, selon un calendrier bien précis, que l'album serait dévoilé au public sur toutes les plateformes de streaming. Alors d'accord, Ken pourrait très bien faire ça sans user de la technologie NFT, mais avouez quand même que posséder une étoile virtuelle créée par Nekfeu, même morte, ça vaut son pesant en cryptomonnaie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Jul feat sa team en NFT

Après les prouesses 13 Organisé et Classico Organisé, beaucoup se demandent quels sera le prochain hold up de Jul dans le rap game. Et si sa prochaine folie avait lieu sur le terrain des NFT ? Que ce soit pour découvrir de nouveaux talents, demander des nouvelles prods ou organiser un concours pour illustrer la pochette de son album La Machine, le J implique depuis longtemps sa communauté dans la création directe de ses projets. Dans cette logique, et si c'était à la team Jul que revenaient la tâche de construire sa prochaine mixtape ?

Jul pourrait par exemple proposer 20 NFT aux enchères. Des NFT qui donneraient le droit à chaque acheteur de se rendre en studio avec lui pour choisir un titre qui apparaîtra sur la tracklist finale de son prochain album gratuit. Un projet fait par les fans, pour les fans et en collaboration avec l'artiste. N'est-ce pas cela que la musique a de meilleur à offrir ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Laylow dans le metaverse

Laylow est tellement branché numérique qu'il est difficile de croire qu'il n'a pas encore franchi le cap des NFT. Après Trinity dans la matrice et son préquel L'étrange histoire de Mr. Anderson, on peut raisonnablement penser que le prochain projet du rappeur se passera dans le metaverse.

Et histoire de pousser le délire à son maximum, imaginez un peu que le rappeur ne nous livre pas un album, mais carrément un monde virtuel dans lequel chacun d'entre nous pourrait interagir, communiquer et circuler librement à la manière d'un jeu en ligne. (dans le respect de certaines règles bien entendu). Pour y entrer, il suffirait simplement d'acheter une carte d'accès en NFT.

Une fois sa communauté rassemblée dans son serveur, Laylow en bon maître du jeu, deviendrait ainsi le premier rappeur français à vivre littéralement dans sa propre matrice. Il pourrait à sa guise communiquer, organiser des événements, et même dévoiler de nouveaux morceaux en avant-première si ça lui chante. Bon d'accord, dit comme ça, ça peut faire peur, mais y a-t-il mieux placé que lui dans le game pour amorcer le futur des réseaux sociaux ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

PNL, la Tour Eiffel pour tous

En 2019, qui n'a pas été subjugué lorsque qu'Ademo et NOS ont marqué leur retour au sommet de la Tour Eiffel avec le clip de Au DD ? Depuis ce moment d'anthologie, personne n'a à ce jour renouvelé leur exploit. Pourtant, Dieu sait que nous sommes nombreux à vouloir s'offrir cette vue. Et bien imaginez que cela soit possible grâce à la magie des NFT...

En attendant la sortie de leur nouvel album et pour célébrer cet épisode historique de leur carrière, on se prend à rêver que les deux frères des Tarterêts lancent un NFT qui permettrait à tout acheteur de siéger avec eux au sommet d'une Tour Eiffel virtuelle, à défaut de pouvoir le faire en vrai. Au-delà d'être un carré VIP XXL pour les fans de PNL et du prestige que cela implique, ce NFT donnerait bien entendu à ses acheteurs, un accès à des contenus exclusifs, notamment des écoutes en avant-première ou des accès ultra-privés au studio des deux frères.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

On le dit et on le répète, tous ces NFT sont purement fictifs et n'arriveront probablement jamais. Et alors quoi ? On a bien le droit de rêver non ?