OM Records annonce une compil' 100% marseillaise : Jul signe le premier extrait

Intitulée "Vendredi 13", une nouvelle compilation réunissant des rappeurs marseillais sera publiée le 2 juillet prochain, et le premier extrait est signé Jul avec "Irréversible".

Après le succès de la compilation 13'Organisé, portée par Jul et plusieurs artistes marseillais, une nouvelle compilation dans le même esprit vient d'être annoncée . C'est le label OM Records, ( partenariat entre le club de foot marseillais et la major de la musique BMG ) qui s'est associé au label marseillais B18 Production pour réaliser ce disque . Ce projet, intitulé Vendredi 13 sortira le 2 juillet prochain . Il a été repoussé à l'été à cause de la crise sanitaire .

Jul lance les hostilités

Le premier extrait de la compilation a été dévoilé avec Jul et son morceau Irréversible . L'extrait sert de lancement pour ce nouveau projet très attendu . Du côté des autres artistes, on ne sait pas encore qui répondra présent sur la compilation . On devrait en savoir plus dans les semaines à venir . Restez branchés .

