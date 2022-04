Oli répond aux critiques de “Sacré bordel”

Alors que la sortie de "Sacré Bordel" de Bigflo et Oli a divisé le public, ce dernier a décidé de répondre à ses détracteurs sur Twitter.

par Team Mouv'

Bigflo et Oli sont revenus en mettant un Sacré Bordel. Leur dernier titre a en effet divisé leur audience, et sur Twitter, notamment, les critiques sont allées bon vent. Oli a décidé de répondre à ses détracteurs.

Toujours dans la plus grande simplicité : Oli, loin de se laisser déstabiliser par les critiques quant au dernier morceau qu'il a sorti avec son frère, Sacré Bordel, a pris la parole sur Twitter pour échanger avec ses critiques. En effet, le morceau a fait polémique dès sa sortie : sur les réseaux notamment, certains leur reprochaient de dépeindre une image clichée de la France, et d'influencer ainsi les présidentielles, qui arrivaient juste après la sortie du titre.

Oli, bon joueur

Comme on le sait, sur Twitter, tout peut s'emballer très vite et les deux rappeurs ont été la cible de commentaires parfois très violents. Une marée de critiques qui ne les laisse pas indifférents : Oli a ainsi écrit sur son compte que "pour Flo c'est plus dur", mais a tenu à l'affirmer : "sincèrement, je trouve ça intéressant moi !". Bon joueur, il semble à l'écoute de ses critiques.

Malgré tout, Oli n'hésite pas à se défendre : à un twittos qui écrivait *"Ils ont cru faire des stats de fou et tout, tout le monde s'en bat les couilles de leur retour"*, Oli répond pacifiquement : "1,5 millions de vues en 24h , t’es dur!". De quoi remettre les pendules à l'heure : les deux frères restent extrêmement populaire et chacune de leur sortie fait beaucoup parler. Leur retour est d'ailleurs tant attendu qu'ils ont fait le pari fou de programmer la release party de leur prochain album à l'Accor Arena.

Bref, une belle leçon d'Oli, qui, une nouvelle fois, privilégie le dialogue avec ses fans tout en sincérité et franchise, et rien que pour ça on dit : chapeau bas.