Oli part faire l'émission "Rendez-vous en terre inconnue"

Sans Bigflo, Oli va participer à l'émission "Rendez-vous en terre inconnue" avec Raphaël de Casabianca.

par Team Mouv'

Alors que les deux frères Bigflo et Oli sont actuellement en pause depuis quasiment un an, avec pour objectif de se concentrer sur un nouvel album, on a pu avoir quelques nouvelles de Oli .

Le plus jeune des deux frères va participer à l'émission Rendez - vous en terre inconnue diffusée sur France 2 avec le présentateur Raphaël de Casabianca. C'est l'animateur lui - même qui a révélé l'information sur ses réseaux sociaux, en publiant une photo de Oli, les yeux masqués juste devant un avion .

Comme c'est le principe de l'émission, le jeune rappeur ne sait pas où il va atterrir exactement, mais selon les informations du Parisien, les deux hommes se sont rendus à Madagascar ce lundi . Ils devraient notamment rencontrer le peuple nomade des Vézos, qui vit de la pêche . Un moment qui s'annonce fort en émotions pour Oli . On a déjà hâte de découvrir l'émission .