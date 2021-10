Olazermi : son EP 100% produit par Ikaz Boi est dispo

Olazermi vient de dévoiler son premier EP, 100% produit par Ikaz Boi.

par Team Mouv'

Olazermi fait une grande apparition sur la scène rap et sort son premier projet entièrement produit par Ikaz Boi.

Olazermi fait ses grands débuts

Installé dans le rap game depuis trois ans, le cousin de Stavo s'est notamment fait connaitre avec sa série de freestyle #FSR composée pour l'instant de 7 épisodes.

En cette fin d'année, Olazermi a décidé de se lancer dans le grand bain et de nous envoyer son tout premier EP, OTCHO. Composé de 8 titres le projet ne comporte aucun feat et se distingue par son empreinte trap sombre. En effet, pendant 20 minutes le rappeur s'amuse à kicker avec un flow ciselé et très brut sur les prods du fameux beatmaker, Ikaz Boi.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce dernier a produit de nombreux hits tels que Nwaar Is The New Black de Damso, On est sur les nerfs d'Ateyaba ou encore Vide de 13 Block. Il a également sorti quelques projets collaboratifs, notamment Brutal et BRUTAL 2, dans lesquels on retrouve Hamza, Leto et un certain Olazermi.

Ikaz et le jeune rookie de Pierrefitte-sur-Seine ne sont donc pas à leur premier coup d'essaie, mais cette fois ci ils collaborent ensemble sur un EP entier. Un EP qui marque le grand début d'une carrière qui, on l'espère, ne risque pas de s'arrêter de si tôt pour Olazermi.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix