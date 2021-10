Offset x Hamza le feat : ce n'est plus une rumeur

Offset et le rappeur belge ont enregistré un morceau ensemble.

par Team Mouv'

De passage dans la capitale avec sa femme Cardi B pour la Fashion Week, la visite d'Offset à Paris ne passe décidément pas inaperçu .

Hamza x Offset, la rumeur n'en n'est plus une

Alors que le rappeur américain a été invité à l'ouverture de la pizzeria de Gims, c'est avec un autre rappeur francophone qu'il a récemment été aperçu . En effet le membre de Migos a été vu en studio avec Hamza, une collaboration pas si surprenante que cela . Outre la proximité artistique entre les deux artistes, c'est une séquence filmé il y a deux ans qui semble être à l'origine de ce featuring . Invité par GQ a écouter un panel de rappeurs francophones, Offset avait déclaré en 2019 “C’est Hamza le meilleur mec !” . Une déclaration qui avait alors suscité beaucoup de réactions sur les réseaux, qui n'avaient pas attendu longtemps avant de lancer des rumeurs sur une possible collaboration .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est une photo, postée par @oztouch, réunissant le SauceGod et Offset qui a relancé la rumeur d'un possible morceau en commun . Plus tard dans la journée une autre photo réunissant les deux rappeurs en pleine séance studio venait confirmer la fameuse rumeur . Alors qu'Hamza a récemment déclaré sur Instagram qu'il était "back to business" et qu'il s'est affiché en compagnie de Kalash durant cet été, nous venons certainement de connaitre le deuxième featuring de son prochain projet . Désormais la seule question qui se pose est : quand sortira ce titre ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix