Offset offre une maison d’une valeur 6 millions de dollars à Cardi B

Cardi B vient de recevoir une maison d'une valeur de 6 millions de dollars de la part de Offset.

Alors qu'un des couples les plus célèbres du game, Kim Kardashian et Kanye West, est en plein divorce, c'est l'inverse pour Cardi B et Offset : ce dernier semble amoureux comme jamais ça offert une villa à sa compagne .

Cardi B et Offset semblent plus passionnés que jamais . Le couple, qui a parfois traversé des hauts et des bas, est à présent partout : de la pizzeria de Maître Gims aux marches de la Fashion Week, on a vu les deux amants ensemble sur tous les plans ces derniers temps . Et, de fait, le couple est apparemment à son beau fixe : Offset a récemment gâté sa moitié en lui offrant une villa pour son 29e anniversaire .

Un cadeau XXL

La propriété, qui a coûté la belle somme de 6 millions d'euros, est apparemment une magnifique villa située en République dominicaine, le pays d'origine de Cardi B : un beau clin d'oeil de la part de Offset, qui voulait permettre à sa tendre et chère de renouer avec ses origines . Cette maison XXL est apparemment immense et possède une piscine sur son toit : tout pour plaire à la rappeuse de 29 ans .

Un cadeau aussi cher que l'amour entre les deux artistes semble fort, et aussi clinquant que leurs apparitions dans les médias . Et l'alchimie du couple risque de faire passer Cardi B et Offset sur le devant de la scène, les hissant dans les couples les plus iconiques du monde du rap américain .