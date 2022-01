Oboy, Ziak et La Fève invités supplémentaires du festival Marsatac

Sur Twitter, le compte officiel du festival Marsatac a annoncé 13 nouveaux noms à la programmation dont Ziak, La Fève et Oboy.

Après Damso et Laylow, le festival Marsatac a ajouté pas moins de 13 nouvelles têtes au line-up du festival. Ziak, La Fève et Oboy viendront donc également ambiancer la scène du Parc Borély.

Marseille attaque fort

Le week-end du 10, 11 et 12 juin 2022, se tiendra la 22ème édition du festival Marsatac au parc Borély à Marseille. Alors que deux gros noms de la scène du rap ont déjà été annoncés, Ziak, La Fève et Oboy rejoindront donc Damso et Lalylow pour représenter comme il se doit le rap français lors de ce festival qui s'annonce déjà bouillant.

En effet, c'est via un tweet sur leur compte officiel que le festival a annoncé la nouvelle ce 27 janvier, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Alors que Ziak et Oboy ont déjà prévu leur tournée pour 2022 avec le Akimbo Tour et le *No Crari Tour,* les rappeurs ont ajouté le samedi 11 juin 2022 à leur calendrier pour venir régaler la scène marseillaise en plus de Damso. La Fève quant à lui, montera sur la scène du Marsatac le vendredi 10 juin, tout comme Laylow.

Alors que ces 3 grosses têtes montantes du rap français viennent s'ajouter à la programmation, on espère que ce ne seront pas les derniers puisque comme indiqué par le festival lui-même, il y en aura "many more to come". Chopez donc vite vos places.