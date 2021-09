OBOY livre son clip "Louis V", juste avant la sortie de l'album

Avec "Louis V", OBOY nous propose un dernier clip avant la sortie de son nouvel opus "No Crari".

par Team Mouv'

Après les clips de No Blata, Cruel, et TDB, OBOY revient avec un nouveau visuel, juste avant la sortie de son deuxième album, NoCrari ce vendredi 10 septembre . Et tout se passe au mieux pour le rappeur de Madagascar, car il vient de signer son premier single numéro 1 des ventes avec TDB, un titre calibré pour le succès, mais créé par hasard, qu'on vous décortique ici.

OBOY en mode Louis V

À quelques heures de ce deuxième album composé de 14 morceaux, le rappeur a décidé qu'il était temps d'envoyer son dernier single en guise de promotion . C'est Louis V, track d'ouverture de l'album qui a le droit à une mise en images, réalisée par ZAVEN . Celui qu'on a récemment pu voir en featuring avec Jorja Smith, a fait les choses en grand pour ce clip, qui se déroule dans une magnifique demeure . Un clip sombre, épuré et parfaitement réalisé, qui se marie à merveille avec le morceau .

Désormais on attend une seule chose : découvrir le reste de l'album, qui sera dispo ce vendredi 10 septembre à minuit . On a hâte .

