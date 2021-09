Oboy : les premiers gros chiffres de son nouvel album

Oboy pète les scores niveau stream avec son dernier album "No Crari".

par Team Mouv'

Oboy raffle tous les records et montre comment on peut passer de newcomer à tête d’affiche en comme le remarque Genono dans son dernier article .

Un succès bien mérité

Dans un tweet du 11 septembre 2021, Ventes Rap annonce la good news : en 24h son dernier album No crari dépasse les 2,4M de streams sur Spotify France ! Le rappeur de Villeneuve - Saint - Georges est sur tous les fronts, son hit de l'été TDB, sorti en juillet est direct devenu numéro 1 des ventes . Son album No Crari sorti il y a quelques jours, le 10 septembre pour être précis, suit la même voie vers le succès . Oboy crée petit à petit son univers et se forge une notoriété bien solide .