OBOY : les chiffres de son album "No crari" sont tombés

"No Crari" d'Oboy cumule des bons chiffres lors de la première semaine après sa sortie.

par Team Mouv'

Oboy est lancé pour être une figure à part entière du rap français, comme l'explique Genono dans son dernier article . Son album No crari a cumulé en 24h plus de 2,4M de streams sur Spotify France ! Maintenant on a les chiffres de la première semaine de vente du projet : Oboy n'a plus le temps !

Des chiffres du cosmos

Depuis le vendredi 10 septembre, No Crari a cumulé 12 058 ventes . En détail, No Crari c'est 883 CD physiques vendus ( 7 % ) , en téléchargement 45 albums ( 1 % ) et en streaming Oboy pète le score avec 11 130 ventes ( 92 % ) . Des titres comme TDB, le véritable banger de l'été, a propulsé le rappeur de Villeneuve - Saint - Georges au top des charts .

Vu qu'il n'y a 0 featuring, on peut dire qu'Oboy a su imposer son style et être validé par ses fans . Alors est - ce que cet album l’assoie parmi les plus grands ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix