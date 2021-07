Oboy lâche un nouveau clip avec "TDB"

Oboy a sorti un nouveau titre accompagné d'un clip, juste avant les vacances.

Le rappeur qui nous avait fait danser l'été dernier avec son EP Mafana, dont le morceau Cabeza, fait son retour avec le morceau TDB .

Ambiance festive et ensoleillée

Quelques semaines après la sortie du morceau No Blata, Oboy a envoyé un single surprise qui se prête parfaitement à l'arrivée des vacances et du soleil . Le titre dansant est accompagné du clip à l'ambiance festive où le rappeur s'amuse avec ses potes dans une villa .

On s'attrape à la rentrée pour les choses sérieuses

En annonçant la sortie de son nouveau titre TDB, Oboy a prévenu ses fans, il sera de retour à la rentrée : "Bonnes vacances la miff kiffez bien . On s'attrape a la rentrée pour les choses sérieuses . " Il tease ainsi la sortie de son prochain projet dont la date est encore inconnue et qu'il avait annoncé avec le premier extrait, No Blata . En attendant, l'artiste est apparu en featuring avec Koba LaD sur le morceau Cramé, présent sur la mixtape Cartel : Volume 1 du rappeur d'Evry, disponible depuis le 17 juin 2021 .