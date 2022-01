Oboy balance un extrait inédit dans sa piscine à Saint-Martin

En vacances à Saint-Martin, Oboy a partagé sur Tiktok un extrait d'un morceau inédit.

par Team Mouv'

Alors qu'il profite de ses vacances au soleil, c'est en direct de Saint-Martin qu'Oboy a dévoilé un extrait inédit sur Tiktok. De quoi réchauffer le coeur de ses fans.

Un nouveau hit pour 2022 ?

Il semblerait qu'Oboy n'est pas un grand adepte du froid hivernal de Paris. Après son fameux "j'benda Côte d'Azur", c'est cette fois-ci du côté des îles que le rappeur s'est envolé pour ce début d'année 2022 et il nous en fait partiellement profiter sur Tiktok.

Alors qu'il dévoilait récemment son nouveau morceau en collaboration avec UZI intitulé Rotterdam, Oboy a fait une nouvelle fois le bonheur de ses fans en publiant sur son compte Tiktok un extrait inédit. C'est en direct de sa piscine et sous un ciel éclatant que le rappeur s'est ambiancé sur un tout nouveau morceau planant.

Alors qu'il sortait son deuxième album No Crari en septembre dernier, Oboy n'a visiblement pas fini d'épuiser sa productivité. Aujourd'hui bien lancé pour être une figure à part entière de la scène du rap français, le rappeur du 94 continue à se démarquer à la fois sur ses nombreux featurings mais aussi et surtout avec ses tubes en solo. Après Cabeza et TDB, un nouveau hit serait-il sur le point d'être balancé?

Celui que l'on retrouvera prochainement pour enflammer la scène lors de sa première tournée No Crari Tour mais aussi sur les différents festivals (Marsatac, Garorock) nous fait sagement patienter et nous enjaille à distance à travers ses réseaux sociaux. Même si aucune information n'a été pour le moment dévoilée, on espère que le morceau sera rapidement disponible à l'écoute.