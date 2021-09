Oboy assoie son succès avec "No Crari", son nouvel album

Le rappeur de Villeneuve-Saint-Georges a sorti un 2e album, confirmant son nouveau statut de poids lourd du rap français.

par Team Mouv'

Après la sortie de son clip Louis V, Oboy vient de lâcher, ce vendredi 10 septembre, son nouvel album intitulé No Crari. Quatorze titres très attendus sur lesquels l’artiste rappe en solo et s’impose comme un nouveau grand nom au sein du rap français .

D'inconnu à tête d'affiche

Le rappeur de 24 ans lance officiellement sa carrière en 2018 avec l’album Omega, qui ne se fait pas tout de suite remarquer . C’est le banger Cabeza, sorti au printemps 2020, qui a projeté le rappeur sur le devant de la scène en devenant un des tubes les plus écoutés de l’été . Après ce succès, Oboy a su se montrer consistant et discret à la fois, jusqu’à nous surprendre de nouveau en sortant TDB en juillet . Le morceau est instantanément devenu numéro 1 des ventes cet été et est actuellement en bonne voie pour atteindre le platine .

Si la sortie de deux titres devenus des tubes avait déjà donné à Oboy une certaine crédibilité dans le paysage du rap français, son deuxième album se faisait attendre . C’est finalement trois ans après son premier projet que le rappeur a décidé de sortir No Crari, qui confirme son talent et l’assoie parmi les plus grands .

Un album qui ne déçoit pas, toujours en accord avec l’univers sombre et mélodique d’Oboy . Un an après son EP Fana, Oboy a toujours autant de talent et nous fait danser avec ses flows accrocheurs . Composé de 14 titres dont certains déjà connus du grand public ( comme Cruel et TBD) , l’album est une masterclass: ayant construit son succès brique après brique, Oboy arrive à présent au sommet, et c’est mérité .

On vous laisse savourer l’album, disponible dès ce vendredi 10 septembre sur toutes les plateformes .