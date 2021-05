Oboy annonce un nouvel album et dévoile le premier extrait

Plus que des rumeurs, ça y est Oboy dévoile enfin "No Blata", premier extrait de son album à venir.

par Team Mouv'

Oboy nous a bien fait tourner nos cabezas ! Le rappeur de Villeneuve - Saint - Georges a été aperçu en février 2021 en train de tourner les clips de deux morceaux inédits et le mystère sur un nouvel album se lève petit à petit .

En effet, le jeune rappeur vient de dévoiler le titre No Blata, premier extrait tiré de son album à venir . Pas plus d'infos sur son premier album solo qui fera suite à son EP Mafana, qui s’est écoulé à plus de 25 000 exemplaires .

L'inédit est à découvrir juste ici :

Celui qui a fait danser la France entière avec son morceau Cabeza fraîchement certifié disque de diamant est bel et bien de retour, on espère pour ambiancer cet été 2021 ! En février 2021 il nous avait également fait kiffer avec Jorja Smith sur le remix de Come Over pour un featuring bien sensuel .

En tout cas, on reste bien concentré ( e ) s pour suivre l'actu d'Oboy sur son nouvel album qui arrive .