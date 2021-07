Oboy annonce la sortie de son prochain album "No Crari"

Oboy confirme un nouvel album prévu après l'été.

par Team Mouv'

Oboy nous laisse pas de répit, après avoir lâché l'un des sons de l'été avec TDB, le rappeur nous informe aujourd'hui qu'un futur album va bientôt voir le jour .

Un album pour la rentrée

Lors de sa sortie de son dernier hit, il avait teasé ses fans en disant "Bonnes vacances la miff kiffez bien . On s'attrape a la rentrée pour les choses sérieuses . " Pour le coup il n'a pas menti ! Ce vendredi 23 juillet, il annonce sur Twitter la sortie de son futur album prévu pour le 10 septembre . Intitulé No Crari, il est déjà dispo en précommande . La tracklist révèle 14 titres mystérieux dont Elvira, Cruel, Terrible sans oublier No Blata sorti en mai et déjà clippé . mais pas de featurings, on espère en savoir un peu plus pendant l'été .

Capture d'écran de l'Instagram d'Oboy

Les fans impatients

L'annonce fait plaisir mais les fans auraient préféré ne pas devoir attendre jusqu'à la rentrée et espéraient de nouveaux bangers pour cet été . Au mois de septembre Oboy sera overbooké, il est aussi à l'affiche du festival We love Green aux côtés de Young Thug, Niska, Dinos . En tout cas, certains internautes n'ont pas pu contenir leur bonheur et ont tweeté fort :

