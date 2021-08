Oboy annonce des dates en France pour écouter son album en exclusivité

Pour participer, il faudra néanmoins pré-commander "NoCrari".

par Team Mouv'

Alors que la sortie tant attendue du deuxième album d'Oboy est prévue pour le 10 septembre 2021, le rappeur a décidé que quelques chanceux pourraient entendre NoCrari avant cette date . Sur ses réseaux sociaux, il a décidé d'inviter ses fans à des "NoCrari Party" pour écouter en exclu le projet qui comportera 14 titres .

4 dates prévues

Ceux qui auront pré - commandé l'album pourront donc espérer être sélectionnés pour se rendre à une sorte de "realase party" avant l'heure : "Pour enfin se rencontrer, pour faire la fête et pour écouter en exclusivité mon prochain album" explique le rappeur sur Instagram . Ses soirées se tiendront entre le 29 août et le 3 septembre, à Lille, Bruxelles, Lyon et Marseille .

Un extrait inédit

En plus de ces bonnes nouvelles, le OlyBoy n'a pas pu s'empêcher de nous envoyer un petit extrait inédit . En direct de sa gova, il nous rappe une petite exclu, probablement à retrouver sur NoCrari.

Récemment, il a dévoilé deux clips pour annoncer NoCrari: TDB et No Blata. En février on pouvait même l'entendre partager l'instrumentale avec Jorja Smith sur l'excellent remix de Come Over, la grande classe !