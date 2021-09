NTM : la nouvelle bande-annonce du film “Suprêmes”

Le biopic sur NTM se révèle dans un nouveau trailer fort et puissant.

par Team Mouv'

Encore deux mois avant la sortie de Suprêmes, et, malgré un court teaser, on a du mal à attendre . Pour nous aider à patienter, une bande - annonce vient de sortir, et nous dévoile avec beauté quelques extraits du biopic qui doit sortir le 24 novembre au cinéma .

Pour tous les fans de rap de la première heure, c'est l'événement : un film revenant sur le parcours de JoeyStarr et Kool Shen va voir le jour, réalisé par Audrey Estrougo . On y verra Théo Cristine (La Dernière Vague, Scam) incarner JoeyStarr, alors que Shen sera joué, lui, par Sandor Funtek (Adoration, Nos vies Formidables, Les derniers Parisiens) .

La bande annonce enfin révélée

Dans une bande annonce aux teintes sombres, on découvre les deux rappeurs de NTM, très jeunes, alors qu'ils décident de se lancer dans le rap . Sur fond de révolte sociale, on pourra suivre les débuts chaotiques des deux artistes, peu soutenus par leurs familles .

Le film devrait insister sur les affrontements entre la police et les banlieues, qui sont liés, dans les esprits, à la naissance de Suprêmes NTM : le groupe utilisait alors le rap pour exprimer sa révolte . Avec JoeyStarr et Kool Shen qui ont eux - mêmes participé à l'écriture du film, le biopic devrait être à la fois instructif, émouvant et réaliste .

Rendez - vous le 24 novembre au cinéma pour découvrir tous les secrets derrière la carrière d'un des groupes fondateurs du rap français .