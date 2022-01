"NQNTMQMQMB" : 10 ans plus tard, retour nostalgique sur la première mixtape de Vald

Écrire une chronique qui a du sens pour un projet qui n'a ni queue ni tête, mais qui met quand même bien, tel est le défi que je me suis lancé.

par Jérémie Léger

Les frelos, préparez-vous à prendre un méchant coup de vieux : voilà déjà dix ans que Vald a débarqué comme un pissenlit dans le rap game. Une décennie de carrière durant laquelle le natif d’Aulnay-sous-Bois est passé de rappeur « troll » pas toujours pris au sérieux à l'un des MCs les plus populaires et atypiques du paysage rap français contemporain. Et si en 2022, son succès et sa réputation ne sont plus à faire, il est toujours marrant de se rappeler comment tout a commencé.

Vous vous souvenez de « Bonjour » ? C'est avec ce morceau aux allures d'authentique leçon de politesse que le grand public et une grande partie de ses fans l'ont découvert. Mais les élus, autrement dit ceux qui étaient là puis le début, savent que le phénomène V.A.L.D remonte à des temps plus reculés encore... A une époque sombre où l'humanité, les illuminatis, les franc-maçons et même les reptiliens se préparaient à faire face à l'Apocalypse d'une fin du monde annoncée par les Mayas.

Comment ça ce que je raconte n'a aucun sens ? Et bien sachez jeunes freluquets que vous êtes, que tout est calculé puisque aujourd'hui nous célébrons le dixième anniversaire de la première mixtape de Vald, un projet qui n'a ni queue ni tête, mais qui met quand même bien, baptisée par l'anagramme NQNTMQMQMB. A deux semaines de la sortie de son nouvel album V et quelques jours à peine après le cinquième anniversaire d'Agartha, on ne pouvait pas rêver meilleur moment pour y revenir.

[ Note : nous parlons ici du projet original sorti en 2012, et non de la réédition remasterisée dévoilée en 2015 et qui comprend également sa deuxième mixtape « Cours de rattrapage »

La genèse d'un OVNI

Au début des années 2010, à une époque où la street cred était encore importante pour percer dans le hip-hop, disons-le clairement, rien ne prédestinait Valentin Le Du à devenir le MC génial qu'il est devenu. Bien qu'il soit né à Aulnay-sous-Bois, un vivier historique de talents rap en France, force est d'admettre que le bougre ne cochait pas vraiment les cases pour faire carrière dans le rap.

Sans même parler de sa tête de premier de la classe et de sa couleur de peau, son background loin des galères de la rue n'allait clairement pas l'aider à se faire une place dans le game. Vald est né de bonne famille, a grandi dans un pavillon avec ses parents sa sœur et ses trois frères, et va même au bout des clichés en suivant une scolarité sans histoire dans un lycée catholique. Étudiant modèle, il obtient un bac scientifique à 18 ans, tente en vain une fac de médecine, mais décroche finalement une licence de mathématiques-informatique, et une autre d’ingénieur du son. Alors oui, c'est des clichés, mais avouez quand même qu'avec un tel parcours, le jeune Sullyvan n'avait pas vraiment la tête de l'emploi.

A l'époque, Vald n'a même tellement pas d'affinité avec le rap qu'il ne connaît encore rien à cette culture. Plutôt que de s'abreuver des couplets des plus grands MC de l'époque, il fait du théâtre et signe quelques sketchs en scène ouverte et sur Youtube. Musicalement, il écoute plutôt du métal, la musique de son grand frère, et c'est finalement aux alentours de 17 ans, grâce aux textes éclairés et engagés de Kery James qu'il découvre le rap. Le virus est en lui et il tombe immédiatement amoureux de cet art.

Il commence alors à gratter quelques textes et poser des seize avec son meilleur ami de lycée, AD. Naïvement alors, on aurait pu s'attendre à ce que Vald forge son univers en suivant les pas du « Poète Noir » qui lui a ouvert les portes, mais non. Guidé par sa conscience et déjà bien matrixé par la fumette et l'humour absurde, il va mettre un gros high kick dans les bourses de ce foutu rap game et fera du rap comme personne avant lui n'en a jamais fait. C'est ainsi que le 25 janvier 2012 naquit sa première mixtape NQNTMQMQMB.

Surpriiiiiiise !

Vous connaissez le dicton qui dit que pour faire un bon projet il faut d'abord soigner son intro ? Et bien ce principe, Vald n'en a pour ainsi dire rien à foutre. Aussi absurde que ça puisse paraître, il ouvre sa mixtape par un refrain autotuné de sept secondes sur la boucle instrumentale iconique du morceau « X » de Xzibit et produit par Dr. Dre. Habiller un si grand classique du rap US avec un « Su * * ma bite », il fallait oser, Vald l'a fait et prévient d'emblée sur ses attentions : si vous voulez du rap sérieux et réfléchi, passez votre chemin. Quoi que....

C'est là toute l’ambivalence de Vald. Il est capable de partir sur un morceau complètement barré qui décrira sa façon de se masturber, puis d'enchaîner sans transition sur un titre plus sombre à propos de ses pulsions névrotiques et sa tristesse intérieure. Ça vous surprend ? Allons, il vous avait pourtant prévenu dans Smiley : « Je ne fais pas du rap, mais de l'art pour détraqués »,

Déconcertant pour un public non-averti, le rap de Vald en 2012 est clairement en décalage avec le reste du monde et sonne presque comme l'expression artistique d'un schizophrène. « Les phases que j'kicke sont ma stabilité », lâche t-il dans CQFD. Une bien belle manière de dire que d'un titre à l'autre, il n'a pas peur de jongler entre le premier et le millième degré, tout en oscillant en permanence entre humour, sexe, complotisme, autodérision et froideur extrême.

Résultat, lorsque Vald a débarqué dans le game, on a vu apparaître deux sons de cloches : d'un côté ceux qui criaient au génie et de l'autre, ceux qui ne voyaient en lui qu'un fou de plus à enfermer à l'asile. Peu importe pour quelle équipe vous rouliez, le rappeur s'en foutait. Il est même allé jusqu'à écrire dans son premier «Journal Perso », « Un jour dans une église y’aura ma gueule en aquarelle, en attendant, j’vous hais, V.A.L.D. bande d’enfoirés »

On touche là tout le sel de l'art musical de Sullyvan : à moins d'être dans sa tête, il est impossible de savoir à 100% s'il s'est sérieux ou s'il s'amuse tout simplement à nous prendre pour des cons. Une ambiguïté constante que le rappeur cultivera habilement tout au long de sa carrière. Autant dans sa musique que dans ses interviews d'ailleurs.

L'inspiration de tout ça, il la puise bien évidemment dans la fumette et l'alcool, mais aussi dans toutes ses observations et réflexions philosophiques du quotidien Tenez par exemple, à propos de la création de son morceau « Winston », il a déclaré en interview : « Un jour à la fac entre deux cours, je me suis rendu compte que Winston rimait avec vite stone… il m’en faut peu pour avoir un concept ». Y a-t-il vraiment besoin de rajouter quelque chose ? Encore aujourd'hui, on est sûr que même Georgio et son pote de longue date Suiguikiguikonguonblaguazé aguédé légué, euh pardon, Suikon Blaze AD, les deux rappeurs invités sur le projet sont incapables de trouver du sens à tout ça.

Vald, le Émile Zola d'Aulnay-sous-Bois

Si le fond n'a effectivement ni queue ni tête en première lecture, la forme quant à elle est déjà au top niveau. Quand bien même Vald n'a à cette époque qu'un faible bagage culturel rapologique, ses talents au micro sont déjà bien aiguisés. C'est bien simple, le rap pour lui, c'est inné. Sur ce projet, il enchaîne les freestyles avec une aisance déconcertante et montre qu'il est aussi bien capable d'assassiner les prod de son gars AD que des gros classiques du rap US. De Mobb Deep à Dr. Dre en passant par Slaughterhouse ou encore Mac Miller, il est déjà capable de moduler ses flows en un claquement de doigts et de rapper ultra-technique sur n'importe quel type d'instrus.

Mais au-delà de ses talents d'interprétation, la plus grande force de V.A.L.D, c'est déjà incontestablement son sens de la punchlines. A la fois crades, drôles et écrites avec la finesse des plus brillants écrivains français (ou pas), ses punchs sur NQNTMQMQMB ont probablement provoqué un AVC à tout le personnel de son école catho. A l'inverse, elles sont un vrai régal pour tous les amoureux de rap, de rimes sales et d’humour absurde. Plutôt pas mal pour un rappeur de zone pavillonnaire qui, comble de l'ironie, viens du quartier Émile Zola.

A ceux qui 10 ans plus tard, cherchent encore du sens à ce NQNTMQMQMB, laissez tomber et prenez cette mixtape pour ce qu'elle est, à savoir le bac à sable d'un rappeur déjà hors du commun. Vald est un artiste d'autant plus génial qu'en dix ans de carrière, il est parvenu à moderniser sa formule sans la dénaturer. Trois albums et neuf projets plus tard, il a évolué tout en conservant ce qui faisait l'essence de son art.

Avec le recul et à l'aube de la sortie de son dixième projet, on pourrait presque comparer cette mixtape au sens de la vie lui-même. Un concept aussi abstrait que grandiose, mais qui dans les faits, même si on cherche à l'expliquer, n'a pas vraiment de sens. Bon ok, cette conclusion est un peu alambiquée, mais bon, avec un projet aussi perché que celui-là, on ne pouvait pas vraiment finir cette chronique autrement.

