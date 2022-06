"Nouvelle École" : les clips des 6 demi-finalistes disponibles

Les clips des 6 demi-finalistes de "Nouvelle École" sont disponibles.

par Team Mouv'

On ne parle plus que de ça sur les réseaux ces dernières semaines : Nouvelle École, la série de télé-réalité rap de Netflix, fait le buzz. Bonne nouvelle pour tous les fans : les clips réalisés par les candidats pendant l'émission sont disponibles.

Spoilers

Fresh La Peufra, KT Gorique, Elyon, Leys, Houssbad et STLR sont ici pour rester. Les six candidats présents juste avant la finale, et qui ont eu l'opportunité de réaliser un clip d'une minute trente avec l'aide de Netflix, ont enfin mis leurs réalisations en ligne, pour le plus grand plaisir des spectateurs de la série.

Une vitrine exceptionnelle

Sur le réseau social, les vues s'emballent déjà : plus de 45 000 pour Fresh et Drama Queen, 29 000 pour Elyon sur À la recherche, ou encore 34 000 pour Houssbad et Dead ça, dont le clip (qui porte bien son nom) avait fait l'unanimité auprès du jury.

Une vitrine exceptionnelle pour les six jeunes rappeurs, qui ont chacun un beau début de carrière derrière eux, mais manquaient de visibilité. Grâce à la proposition de Netflix, aux choix du jury et à la bienveillance des fans, les six rappeurs ont été propulsés sur le devant de la scène, permettant de présenter leur univers. Suite à cette épreuve, 2 candidats ont été éliminés, on ne vous spoile pas, on vous laisse plutôt découvrir cet épisode sur Netflix.

Bref, une entrée dans le rap game faite par la grande porte, et qui promet : les candidats ont du talent, et risquent de nous proposer des dingueries très rapidement.