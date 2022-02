Norsacce x Alpha Wann : le feat débarque vendredi

Un an pile après la sortie de son album "Marathon" la connexion entre l'artiste du 667 et Alpha Wann arrive vendredi.

par Team Mouv'

Le drilleur du 667 est de retour, un an après la sortie de Marathon, avec le single Phoenix accompagné par Alpha Wann. La connexion a été annoncée dans un trailer diffusé sur les réseaux du membre de la Ligue des Ombres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce trailer laisse penser que l'on retrouvera l'ambiance lourde et sombre propre aux artistes du 667. Alpha Wann avait déjà eu l'occasion de collaborer avec un membre du 667, en la personne de Freeze Corleone sur le morceau Rap Catéchisme, et au vu de la qualité du mélange entre les deux univers, on peut s'attendre à un morceau de grande qualité pour Phoenix. Cette sortie arrive seulement quelques semaines après la sortie d'un premier single A/R Part.1. Est-ce qu'un projet du rappeur sera à prévoir pour bientôt ?