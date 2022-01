"Noir Désir" est-il le meilleur album de Youssoupha ?

Il y a dix ans jour pour jour sortait "Noir Désir", le troisième album de Youssoupha. Un grand disque de rap français qui aujourd'hui résonne encore dans nos cœurs.

par Jérémie Léger

En 2021, Youssoupha a sorti un nouvel album, Neptune Terminus. Un projet par lequel il a définitivement prouvé son statut de légende du rap français hors des frontières et hors du game. Malheureusement pour lui, ce n'est pas à proprement parler sa musique qui l'a placé au cœur de l'actualité l'an dernier... On s'en souvient, à l'aube de l'ouverture de l'Euro de football, le FFF dévoile « Écrit mon nom en bleu », un rap guerrier signé le Prim's Parolier et supposé pousser l'équipe de France dans sa conquête d'un nouveau titre européen. Malheureusement pour lui, une partie de la classe politique et intellectuelle lui tombe dessus en appelant immédiatement à son boycott.

La raison ? Les propos injurieux qu'il avait tenus à l'encontre de Marine Le Pen et Eric Zemmour dans plusieurs morceaux passés. En 2009, l'actuel candidat d'extrême-droite à la présidentielle avait même porté plainte contre lui et obtenu gain de cause en première instance. Fort heureusement, le jugement a été revu en appel et prononcé en faveur du rappeur congolais trois ans plus tard. Sauf que le 23 janvier 2012, lorsque sort son troisième album Noir Désir, Youssoupha n'est pas encore fixé sur son sort.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Symboliquement, c'est la veille de son jugement qu'il avait choisi de dévoiler le clip de Menace de mort. Un premier extrait coup de poing aux allures de plaidoirie à la gloire du rap et de la liberté d'expression, en opposition à "une France qui oublie qu'les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap".

N'en déplaise à ceux qui le traînent dans la boue, même si certains titres de Noir Désir s'emploient véhément à tirer la sonnette d'alarme d'une France qui va mal, Youss va répondre à ses détracteurs avec la plus grande des sagesses, en signant un album magnifique, sans aucune haine et façonné par le prisme de l'amour.

Noir Désir, du rap d'amour

« C'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour », affirme fièrement le rappeur dans Les disque de mon père. Et si cette phrase est répétée plusieurs fois tout au long de l'album, ce n'est pas pour rien. Dans une époque où le rap hardcore à la main mise sur les tendances musicales du rap français et dans laquelle la plupart de ses homologues font du « sous-Booba », le lyriciste Bantou arrive avec une proposition aux antipodes du rap de rue : le rap d'amour. L'amour et la bienveillance sont en effet le moteur principal de cet opus. 17 titres qui apportent un véritable vent de fraîcheur dans un paysage rap étouffé par une overdose de violence et de testostérone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Sur Noir Désir, en plus d'ouvrir l'album en fanfare, l'amour est partout et exprimé sous toutes ses coutures : l'amour du public, l'amour de la scène, l'amour de ses proches, l'amour de ses racines, l'amour des rêves et de la liberté... Aucun champ n'échappe au plus beau et intense sentiment de l'univers.

Clairement, Youss n'hésite pas casser les codes d'un genre résolument à bout de souffle. Contre la haine, les clashs et les divisions du rap game, il propose un rap fédérateur. Une expression artistique qui se veut être un antidote contre les nombreux maux d'une société française fracturée et livrée à elle-même dans « un monde qui devient de plus en plus fou ».

L'amour déborde tellement de ce disque que l'artiste congolais termine son album avec un texte solennel dans lequel il exprime toute sa reconnaissance envers ceux qui le soutiennent. Grand seigneur, il envoie également ses plus sincères remerciements à toutes celles et ceux qui l'ont aidé à transformer son Noir Désir en réalité.

Si le rappeur parvient à exalter si sincèrement toutes ces émotions, c'est parce qu'il a mûri. Lorsque son album sort, il a 32 ans et c'est bien la paternité, la scène, la foi et les expériences de la vie qui l'ont rendu meilleur. Quand bien même le Prim's Parolier semble droit dans ses baskets et plus apaisé que jamais, il ne manque pas d'admettre ses erreurs et de se remettre en question, comme en témoigne son morceau l'Enfer c'est les autres. On voulait éviter d'employer le fameux poncif poncé et pompeux de "l'album de la maturité", mais force est d'admettre que le rappeur de Kinshasa a gagné en sagesse, au point même d'avoir pardonné ses fautes à son père.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Mais ce n'est pas parce qu'il est devenu plus sage que Youssoupha se repose sur ses lauriers, bien au contraire. Soucieux d'entretenir ses talents de MC, il met à point d'honneur à s'inscrire toujours plus dans la pure tradition du rap français, en signant certains des meilleurs exercices de style de sa carrière, à l'instar du morceau « Irréversible ». Fier d'affirmer haut et fort qu'il a changé, le lyriciste assume son évolution humaine et artistique autant dans ses textes que dans ses prods. Sa musique reste au service du message et l'ensemble sonne résolument plus lumineux.

Un album hip-hop ouvert sur le monde

Toujours dans cette volonté de casser les codes et de marcher à contre-courant du rap de rue, le maître de la gestude s'offre sur Noir Désir, un cocktail musical inspiré des quatre coins du monde. Globalement loin des influences du rap de New-York de ses débuts, Youssoupha ouvre son art à la diversité musicale et s'illustre sur des productions aussi riches et variées que rafraîchissantes.

Pour illustrer sa philosophie d'ouverture sur le monde, il est allé puiser ses influences musicales partout sur le globe : musique pop, rock, funk, soul, chœurs, rumba congolaise... Il ne s'interdit rien, pas même de pousser la chansonnette sur quelques refrains. Bien qu'il laisse le plus gros du travail à de véritables vocalistes, à l'image de Corneille, Tabu Ley Rochereau, Irma et Indila, invitée sur son single Dreamin'.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Preuve que Youssoupha a décidé de faire preuve d'audace musicale tout en distribuant des good vibes, il ose même flirter avec le dubstep sur le morceau La vie est belle. Un titre singulier qui n'est pas sans rappeler la courte vague électro dans laquelle s'est infiltré le rap français au début des années 2010. Loin de vouloir jouer les opportunistes, Youss et ses équipes ne se sont pas contentés de suivre bêtement une tendance, ils ont véritablement taillé un diamant brut à la croisée des genres comme il en existe peu dans l'histoire du rap français. Et que dire du somptueux final de Kery James qui, inspiré de Charles Aznavour, adoube Youssoupha en tant qu’ambassadeur du « vrai » rap français ? C'est tout simplement brillant et dix ans après, son speech nous file toujours autant les frissons.

Alors, une bonne fois pour toutes, faisons taire les mauvaises langues qui affirment encore aujourd'hui que Noir Désir, c'est un disque de musique du monde plutôt qu'un vrai album de hip-hop. Rappelons-leur que s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en s'affranchissant des frontières est dans l'essence même de la culture hip-hop depuis ses débuts. Si on ajoute à ça les nombreuses références aux anciens, de IAM à Oxmo Puccino en passant par les X-Men, sans parler de l'utilisation des samples de Rohff, d'Ideal J et DJ Mehdi, ou encore de 2Pac de l'autre côté de l'Atlantique... Bref, ceux qui persistent à dire que Youssoupha n'est pas hip-hop sur cet album n'ont clairement jamais entendu de rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une décennie plus tard, que reste-t-il alors de tout l'amour et de l'ouverture exprimée dans cet album ? Malheureusement, nous sommes en 2022 et le climat en France est dans le monde ne s'est pas vraiment amélioré. Il a même empiré : les inégalités persistent, les idées d'Eric Zemmour ont le vent en poupe et le racisme a encore de beaux jours devant lui.

Un constat désastreux qui ne date pas d'hier et que Youssoupha dressait déjà en 2015 dans son album suivant NGRTD en se demandant d'entrée, Ou est l'amour ?. C'est la raison pour laquelle cette même année, il avait pris la décision de quitter la France pour de bon et d'aller vivre à Abidjan.

Interviewé en 2020 à ce sujet, il avait expliqué les raisons de son départ: "J’avais envie d’autre chose. La France des fois ça nous saoulait un peu et il y avait un truc qui commençait un peu à tourner en rond. On arrivait moins à s’épanouir tout simplement… Le fait d’être un noir en France c’est pas anodin : la mentalité où il faut te faire petit et te justifier pour tout, flemme quoi…"

Alors oui, la réalité est dure, mais ne soyons pas défaitiste. Dans l'espoir de lendemains meilleurs, il est de notre devoir de réécouter cet album pour que les rêves d'idéal exprimés par Youssoupha renaissent de leurs cendres. Avec Noir Désir, le rappeur a réussi quelque chose de grand, dix ans plus tard, il ne tient qu'à nous de nous en montrer digne.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix