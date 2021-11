Niska x Taylor Swift : un feat a été enregistré

Un mystérieux feat entre Niska et Taylor Swift existe bien.

par Team Mouv'

Niska anenregistré une collaboration avec Taylor Swift ! C'est l'info improbable que celui - ci a lâché à l'occasion de la promotion de sa mixtape Le Monde est Méchant.

Le charo à l'international ? Ce n'est pas juste un rêve, puisque Niska vient de confier, en interview avec Konbini qu'il avait enregistré un feat avec Taylor Swift . Une collaboration énorme, mais qui malheureusement ne verra pas le jour, selon ses dires : le son a été enregistré il y a un moment déjà, et n'a jamais été publié .

Un feat improbable… mais vrai

Le rappeur de Bâtiment raconte qu'il était extrêmement flatté d'être mis en contact avec Taylor Swift via leurs labels respectifs, et a donc posé un couplet sur une chanson de l'Américaine . Cependant, après lui avoir envoyé son travail, il n'a plus jamais reçu de réponse… et il le certifie, le feat ne sortira jamais .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Cependant, cette anecdote n'a pas l'air d'avoir froissé Niska, qui s'en amuse devant la caméra . Et, de fait, l'artiste n'a pas à rougir devant sa carrière, tant il a multiplié les feats et les certifications, remportant le coeur du public . Et, ces derniers temps, le charo est au sommet de sa forme : avec le succès de sa mixtape Le Monde est méchant, il enchaîne les coups de com' et les exploits promotionnels, comme avec son jeu vidéo ou son partenariat avec Alexa d'Amazon, et vient d'annoncer une énorme date pour 2022 .

Avec le succès grandissant de Niska, qui est maintenant un acteur majeur de la scène rap, on peut éventuellement s'attendre à d'autres collabs internationales . .. même si on aimerait bien mettre la main sur ce fameux son avec Taylor Swift, qui réveille notre curiosité .