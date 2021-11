Niska tease un album commun avec Tiakola

Les deux artistes Niska et Tiakola teasent avec des extraits inédits leur projet commun.

par Team Mouv'

Niska fait bien parler de lui en ce moment. Le rappeur du 91 vient de sortir son projet Le monde est méchant une mixtape composée de 17 titres et il s'est entouré de 10 autres rappeurs dont Hamza, Tiakola ou encore 1PLIKÉ140.

Il semblerait qu'un autre projet soit dans les tuyaux. Pas un projet solo cette fois-ci mais un projet commun avec Tiakola. En effet, le Charo et le membre du 4Keus préparent du sale et ça semble arriver de manière imminente :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Deux extraits dévoilés

Dans la foulée de cette nouvelle, les deux artistes ont dévoilés deux extraits inédits intitulé Journée de ce qui se trame et ça donne envie d'en écouter et d'en savoir plus :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix