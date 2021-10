Niska tease sa mixtape dans une bande-annonce haletante

Une vidéo teasant la dernière mixtape de Niska vient de sortir sur les réseaux sociaux.

Niska a décidé de sortir une mixtape. Le disque, appelé Le Monde est Méchant, vient de s'offrir un teaser qui le dévoile en beauté.

Depuis plusieurs mois, Niska se montre hyperactif sur les réseaux et multiplie les surprises . Bientôt à l'affiche de la Nouvelle Ecole, l'émission de rap français que Netflix prépare, le rappeur de Mr Sal nous avait annoncé la sortie d'un album prochain, et délivré un certain nombre d'extraits pour nous faire patienter . Ce mercredi 20 octobre, une semaine après la sortie du clip Mapess, Ninho s'enjaille pour teaser sa mixtape à venir sur le son Le Monde est Méchant, dont on avait déjà eu un aperçu il y a quelques semaines .

Gros projet, gros casting

Au programme de la mixtape, nommée après Le Monde est Méchant, son morceau phare, une galerie de personnages : Maes, Liim's, Mayo, Guy2Bezbar, 1Plik140, ou encore Hamza, Ninho, Madrane et Tiakola . Un casting cinq étoiles qui s'affiche dans un clip mafieux et cinématographique, pour teaser la mixtape qui devrait faire du bruit, tant elle est attendu par ses fans . En effet, cela fait bientôt trois ans que Niska n'a pas sorti de nouvel album, et son public attend son retour de pied ferme .

La mixtape, annoncée pour le 5 novembre, n'est pas la première du rappeur d'Evry . En effet, celui - ci avait déjà sorti Charo Life, largement appréciée du public,en octobre 2015 . Mais cette seconde compilation intervient alors que le rappeur est au zénith de son succès, et risque de faire encore plus parler d'elle .