Niska : "Si Messi fait la célébration Charo, je peux arrêter ma carrière"

Niska déclare pouvoir arrêter sa carrière "si Messi fait la célébration Charo".

par Team Mouv'

L'arrivée de Messi au PSG a suscité beaucoup de réactions dans le monde et notamment de la part des rappeurs . Ninho, Maes, Soprano ou encore Booba y sont passés, c'est désormais au tour de Niska de s'exprimer sur le sextuple ballon d'or .

De Matuidi à Messi en passant par Neymar

Dans un entretien accordé au Parisien le rappeur d'Evry parle de son amour pour le ballon rond . Et alors qu'on se souvient que Blaise Matuidi avait repris le célèbre mouvement "Charo" l'artiste annonce "Si Messi célèbre un but en faisant le charo, je pense que je peux arrêter ma carrière sereinement".

Au premier abord on s'imagine mal le génie argentin reprendre la célébration de Niska . D'autant plus que le joueur n'a jamais été friand des célébrations originales et s'est toujours contenté des deux doigts vers le ciel en l'honneur de sa grand mère décédée à ses dix ans . Malgré cela, on se souvient que Neymar avait repris cette célébration à son arrivée au Paris Saint Germain, on peut donc très bien imaginer le technicien brésilien informer son collègue de la déclaration du rappeur . Reste à voir si l'argentin osera célébrer de cette manière .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le rappeur du 91 semble proche d'un retour en témoignent la sortie du titre "De bon matin ft . Guy2Bezbar" et la sortie d'un extrait sur les réseaux. La possible célébration de Messi offrirait à Niska une exposition mondiale et signerait certainement une des meilleures promotion de l'histoire .