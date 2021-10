Niska s’enjaille sur son yacht pour le clip de "Mapess"

Niska revient dans le clip brûlant de "Mapess".

par Team Mouv'

Niska ne s'arrête plus ! Alors que son dernier single, Mapess, est sorti la semaine dernière, le rappeur vient de l'illustrer dans un clip haut en couleurs .

Un mois après la sortie de son tube De Bon matin en featuring avec Guy2Bezbar, le rappeur du 91 remet ça . Ce mercredi 13 octobre, Niska vient de sortir un clip intitulé Mapess, et il a réuni tous les ingrédients d'un gros banger .

Rythmé et dansant, Mapess nous offre jetski, femmes dénudées et un Niska plein d'énergie et de bonnes vibes. La prod, signée par Chady, Trent et Dada, s'accorde parfaitement avec la cadence efficace du flow de l'artiste de Bâtiment . Sexy, fort et entraînant, le refrain de Niska suit le chemin du succès .

Un album pour bientôt ?

Cela fait plus de deux ans que Niska n'a pas sorti d'album, et pourtant, le rappeur continue à faire l'actualité : après avoir sorti plusieurs clips en 2021, celui - ci nous a annoncé être "à 85%" de la création de son prochain album . On sait aussi qu'il travaille sur un projet de série avec Netflix, et l'artiste nous lâche régulièrement des extraits de ses futurs sons .

Il est donc très probable que le rappeur nous sorte très prochainement un nouvel album qui, on l'espère, sera autant une pépite que Commando et Mr Sal.