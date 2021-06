Niska nous offre un gros freestyle avant de retrouver les concerts

Pour nous faire patienter avant son retour sur scène, Niska vient de nous balancer un petit freestyle de 9 minutes !

par Team Mouv'

Comme beaucoup d'autres rappeurs, Niska bouillonne à l'idée de monter sur scène . Pour preuve : il vient de nous régaler en envoyant un freestyle de 9 minutes sans prévenir, on se régale !

Ambiance club avant la reprise

Pour nous remettre dans l'ambiance, le Charo des Charos a décidé de se filmer dans une scénographie qui rappelle l'ambiance électrique des clubs. Au moment de nous partager ce petit cadeau, Niska a commenté "La big miff ça, c’est juste un avant goût avant de se retrouver sur scène ! Ensemble comme jamain" ! On sent bien que Niska est bourré d'énergie et on le comprend . . .

Niska bientôt de retour !

Comme il l'avait teasé fin mai, Niska prépare son grand retour . Avec ce petit live offert en cadeau, il nous montre ( une fois de plus ) qu'il n'a pas perdu son énergie légendaire ni son goût pour la scène. Depuis la sortie de son dernier album en 2019, Mr Sal, Niska a enchaîné les collaborations avec Booba, Ninho, Koba LaD et Heuss l'Enfoiré ou encore 4 Keus et PLK . Un palmarès impressionnant pour le rappeur de 27 ans dont le dernier titre Bolivienne est sorti le 6 avril dernier pour son anniversaire .