Niska, Maes et Soolking : leurs 3 albums respectifs prévus cette année ?

En 3 mois, l'année 2021 nous a déjà régalé avec la sortie d'excellents albums, et ce n'est pas fini !

par Team Mouv'

Avec la sortie d'ULTRA de Booba ou celle de JVLIVS II d'SCH, l'année rapologique 2021 démarre à toute vitesse . Pour les fans, la période est bénie et elle pourrait bien le devenir encore plus. En effet, si tout se passe comme prévu, 3 gros rappeurs vont faire de 2021 leur année. On peut s'attendre à ce que Maes, Soolking et Niska sortent tous les 3 un album respectif d''ici cet été ! Et c'est le patron d'Universal qui le dit .

Soolking tease déjà

A eux 3, ces rappeurs réunissent des millions de fans qui sont tous à l'affût, dans l'attente d'un projet à se mettre sous la dent . Les amoureux de la musique de Soolking sont déjà comme des fous : la star algérienne a confirmé qu'un album verrait le jour prochainement . "Prochain album en travaux" expliquait l'algérois sur son Twitter, "Je veux vous régaler la famille, donc je prend mon temps !" :

Niska, confirmé par le patron

Dans une interview pour le JDD, Olivier Nusse ( patron d'Universal Music France ) a confirmé que Soolking nous préparait quelque chose pour cet été . Il s'est également confié sur ce que Niska prépare de sortir cette année . Sans donner de précisions, le boss de Capitol a affirmé que le prochain projet du "Charo" congolais sera dans les bacs avant cet été 2021 !

Et Maes ?

Que les fans de Maes se rassurent, le sevranais compte lui aussi proposer un projet en fin d'année . Discret à ce sujet, le rappeur n'a pas encore commencé son teasing. Sa dernière apparition était sur l'album ULTRA de Booba, avec le son VVV.

Pour nous aider à y voir plus clair, le patron Olivier Nusse résume le programme dans les colonnes du JDD : "Franglish et Niska avant cet été . ( . . . ) Maes et la suite des succès et rééditions de Vitaa - Slimane, Grand Corps Malade, Carla Bruni, Wejdene, Calogero, Louane, Eva et Kendji à la rentrée . Puis Soolking, ( . . . ) et peut - être Bigflo & Oli, Dadju et Angèle en fin d’année__ ." Quel beau programme !