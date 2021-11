Niska : "Le Monde est Méchant" avec Ninho, Guy2Bezbar, Hamza... est disponible

Niska vient de sortir son nouveau projet "Le Monde est Méchant".

Le 20 octobre Niska teasait sa nouvelle mixtape Le Monde est Méchant dans une bande - annonce haletante, deux semaine plus tard le projet est désormais disponible .

Niska en mode méchant

Ce mercredi 3 novembre Niska dévoilait le clip du morceaux N . I en featuring avec Ninho, troisième extrait de sa nouvelle mixtape après De Bon Matin feat Guy2Bezbar et Mapess. Deux jours plus tard l'auteur de La Zone est Minée sort le fameux projet Le Monde est Méchant .

Pour cette mixtape composée de 17 titres Niska s'est entouré de 10 autres rappeurs dont Hamza, Tiakola ou encore 1PLIKÉ140. On y retrouve le rappeur du 91 dans ce son style de prédilection : de la trap pure et énergétique. Bien sur il ne délaisse pas les sons plus ambiançants comme il sait si bien les faire et ses mélodies dont lui seul a le secret, on vous laisse découvrir :

Une nouvelle fois Niska fait étalage de ses capacités de kickeurs et propose une mixtape riche qui saura plaire à bon nombre d'auditeurs .