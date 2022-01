Niska, Gradur et Ninho réunis lors du combat Ngannou VS Gane

Niska, Gradur et Ninho ont assisté ensemble au duel Ngannou VS Gane.

par Team Mouv'

L'un des combats de l'année nous a offert du spectacle dans l'octogone mais aussi dans les tribunes.

Fans de sports de combat

Dans la nuit de samedi à dimanche 23 janvier avait lieu le grand combat de MMA entre Ciryl Gane et Francis Ngannou. L'un des combats les plus attendus de l'année a vu le camerounais conserver sa ceinture des poids lourds en dominant le Français au bout des cinq rounds. Si les deux combattants nous ont offert un super show dans l'octogone, c'est aussi dans les tribunes de la Honda Rena Center d’Anaheim (Californie) qu'il y avait du spectacle.

En effet, dans les 18 000 spectateurs il y avait du beau monde et notamment des personnalités bien connues du paysage rap français. Plus précisément, ce sont les trois "Freros", Gradur, Niska et Ninho qui ont assisté au combat dans la périphérie de Los Angeles. L'homme au bob est même intervenu quelques minutes sur la chaine RMC pour commenter le duel et s'est affiché quelques heures plus tard au côté de la légende la boxe, Mike Tyson.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des images de cohésion qui font plaisir à voir et qui montre que la relation entre ces rappeurs ne s'arrête pas qu'à la musique et s'étend plus loin que la simple démarche artistique.