Niska évoque un projet solo avec Ninho : “si ça peut faire avancer la culture, c'est lourd”

Invité de MRC, Niska évoque un projet commun avec Ninho : “pourquoi pas”.

Invité de Mouv' Rap Club, Niska a lâché une petite confidence concernant un potentiel album en commun avec Ninho.

Niska et Ninho, une entente qui fonctionne

Alors qu'il vient de sortir sa mixtape Le Monde est Méchant, l'auteur de Mapess continue sa promo et en profite pour faire certaines annonces . Peu avant de rajouter le titre Journée, en collab avec Tiakola, il a notamment annoncé qu'il y avait un album commun avec le membre de 4Keuss . Cependant c'est d'un autre projet collaboratif dont Niska a parlé sur le plateau de MRC .

En effet, interrogé sur son entente avec Ninho, avec qui il a désormais sorti 4 morceaux, le rappeur d'Évry a lancé la rumeur d'un possible album en commun . Alors qu'on lui demandait "Est ce que ca serait envisageable de faire un petit EP commun , quelque chose ?", Niska a répondu "Pourquoi pas, comme je t'ai dit c'est pour la culture__, si ça peut faire avancer la culture c'est lourd, pourquoi pas [ … ] je pense qu'il serait ouvert et moi aussi . "

Après Elle a mal, Maman ne le sait pas, Méchant et N . I le duo semblerait prêt à se reformer pour nous proposer non pas un titre mais un projet entier, pour le plus grand plaisir des fans des deux rappeurs .