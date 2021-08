Niska et Guy2Bezbar font tout péter dans le clip "De Bon Matin"

Le Charo est de retour avec un nouveau clip "De bon matin" en feat avec Guy2Bezbar.

par Team Mouv'

C'est le clip le plus attendu de la semaine : Niska fait son méchant retour avec Guy2Bezbar pour nous offrir l'explosif De Bon Matin. Teasé depuis mai dernier, le grand retour de Niska se fait ce jeudi 19 aout avec un feat attendu avec son acolyte Guy2Bezbar.

Le retour du Charo

Le moins qu'on puisse dire c'est que ce dernier est en forme et visiblement prêt à en découdre sur ce morceau . C'est une attente qui en valait la peine puisque le clip comptabilise déjà plus de 30 000 vues en quelques minutes seulement après sa sortie, d'ailleurs les fans le proclament déjà "Tube de l'été" dans les commentaires .

Pour le titre, on retrouve l'énergie inépuisable de Niska et ses punchlines toujours aussi percutantes, accompagnées des couplets harmonieux et rythmés de Guy2Bezbar et une punchline qui sors du lot "J'ai fais mon retour comme Benzema". En tout cas le morceau donne très envie d'espérer un prochain album de Niska .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix