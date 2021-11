Niska dévoile son jeu vidéo pour mobile "Le Monde est méchant"

Niska lance un jeu "Le Monde est méchant " pour accompagner son album.

par Team Mouv'

Niska envoie du lourd pour promouvoir sa dernière mixtape, Le Monde est méchant : l'artiste vient de lancer un jeu vidéo dédié .

Dispo sur les smartphones, Le Monde est méchant version jeu s'annonce déjà explosif, et pose Niska dans le game avec élégance pour la promo de sa dernière mixtape . Dernière nouveauté en date, le jeu mobile du rappeur de Mr Sal vient ramener Niska sur le devant de la scène . Pour teaser son projet, Niska ne prend pas de pincettes, et nous balance du très lourd .

Grosse promo pour la mixtape du charo

Un jeu de voitures dans lequel on retrouve l'univers de la mixtape regroupant notamment Maes, Hamza, Tiakola et Ninho. On y incarne un véhicule qui avance malgré les barrages de la police et autres obstacles . Le jeu fait suite à un autre grand coup : l'association du charo avec Alexa d'Amazon, qui lance à présent ses sons quant on lui dit "méchant, méchant" . Une promo qui vient s'ajouter au lourd déploiement autour de la mixtape, qui est déjà un franc succès, et a su convaincre les fans .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ces derniers temps, les rappeurs s'amusent de plus en plus pour leurs teasing, et font preuve de créativité dans leurs créations numériques : Niro avait par exemple créer un jeu vidéo à des fins caritatives, quand Drake a mis en ligne une version entièrement visitable de son manoir sur son site internet .

Pari réussi donc pour le charo, qui prouve sa facilité à être toujours en avance dans le rap game, et savoir se maintenir à jour, et on se régale .

, Le Monde est méchant version jeu s'annonce déjà explosif :