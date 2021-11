Niska annonce une énorme date à Paris

Niska est de retour pour une date à l'AccorHotels Arena de Paris.

par Team Mouv'

La période est au charbon pour Niska : après la sortie de sa mixtape Le Monde est méchant__, le charo vient d'annoncer une grosse date à l'AccorHotels Arena de Paris .

Niska au centre de l'actu

Rendez - vous est pris pour le 16 novembre 2022 : dans un an tout rond, Niska sera sur la scène de l'Accor Arena pour un live titanesque . De quoi marquer d'un grand coup le retour du charo, qui est revenu récemment sur le devant de la scène avec une mixtape appréciée par ses auditeurs, Le Monde est Méchant, sur laquelle on le retrouve en featuring avec de nombreux rappeurs comme Hamza, Guy2Bezbar ou encore 1PLIKE140 pour un album trap et fort en énergie .

En effet, Niska n'a pas chômé ces derniers temps : outre la sortie de son disque, il vient de publier un featuring avec Ninho, et a teasé un potentiel album commun avec Tiakola . La rencontre musicale avec ce dernier l'aura d'ailleurs poussé à ajouter un son à sa mixtape, pour une collaboration avec lui . De quoi créer une actualité brûlante pour le rappeur de Mapess, qui semble décidé à surfer sur son succès avec l'annonce de cette date à Bercy .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La billetterie pour le live ouvrira ce jeudi 18 novembre à 10h, et on parie que les billets partiront rapidement : le charo sait convaincre, et il se positionne actuellement comme une des figures phares du rap français .