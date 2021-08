Niska annonce son grand retour avec le titre "De bon matin" feat Guy2Bezbar

L'attente d'un nouveau son de Niska était à son comble pour les fans : ça y est il sera de retour ce jeudi 19 août 2021 avec un nouveau single.

par Team Mouv'

Comme il l'avait teasé fin mai, Niska prépare son grand retour . Depuis la sortie de son dernier album en 2019, Mr Sal, Niska a enchaîné les collaborations avec Booba, Ninho, Koba LaD et Heuss l'Enfoiré ou encore 4 Keus et PLK .

Un palmarès impressionnant pour le rappeur de 27 ans dont le dernier titre Bolivienne est sorti le 6 avril dernier pour son anniversaire .

Un retour très attendu

Que les fans du rappeur du 91 se réjouissent, l'attente a été bien longue mais Niska a bel et bien annoncé son retour avec un morceau intitulé De Bon matin prévu pour ce jeudi 19 août à 16h en featuring avec Guy2Bezbar.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans ce court extrait clippé, on a un petit aperçu de ce qui nous attend et on retrouve bel et bien Mr Sal au top de sa forme pour son "retour comme Benzema" .

Reste à savoir quand un projet de Niska arrivera ! On reste connecté . es