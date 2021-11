Niska ajoute un nouveau feat avec Tiakola sur sa mixtape

Après "Joe Pesci", Niska ajoute un nouveau titre avec Tiakola sur "Le Monde est Méchant".

par Team Mouv'

Alors que Niska a explosé les scores de streams en 24h avec sa mixtape Le monde est méchant, l'auteur de Mapess ajoute un nouveau titre à son projet qui risque de booster encore plus ses ventes.

Niksa et Tiakola, la bromance

L'amitié entre Niska et Tiakola n'est plus à prouver. Après l'énorme succès de MD en 2019 les deux acolytes ont décidé de remettre ça sur la toute nouvelle mixtape du Charo, Le Monde est Méchant, avec le titre Joe Pesci.

Et alors qu'on pensait que leur collaboration allait s'arrêter là, Niska a profité de sa semaine promotionnelle pour teaser un album commun avec son compère de la Courneuve. En plus de cette annonce de nombreux extraits d'un titre dénommé Journée ont fait le tour des réseaux durant toute la semaine, suscitant de nombreuses réactions et une vive envie de voir ce titre disponible sur les plateformes.

Le rappeur du 91 a alors demandé à ses abonnés s'ils souhaitaient voir le morceau sortir et la réponse a semble-t-il été positive puisque le feat Journée est désormais présent sur la tracklist de la dernière mixtape de Niska.

Les deux artistes continuent donc de mettre en avant leur entente artistique à travers la sortie d'un nouveau titre qui risque très fortement d'être un nouveau succès pour le duo.