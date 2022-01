Niro s'est fait pirater sa chaine Youtube

Niro victime d'un piratage de sa chaîne YouTube : ses clips ne sont plus disponibles.

par Team Mouv'

Ce 16 janvier 2022, Niro a annoncé en story sur son compte Instagram que sa chaîne YouTube a été piratée, entraînant la suppression de nombreux de ses clips de la plateforme.

Un début d'année compliqué pour le rappeur

En 2021, Niro s’est fait entendre sur la scène du rap français. Le rappeur de Blois a charbonné en sortant une série d'EP en quelques mois seulement. Ce projet a donné lieu à un album intitulé Sale Môme Edition Finale avec comme invités des grosses têtes du rap français dont PLK, Zed, Soolking, Le Rat Luciano ou encore Gims.

Celui qui a prouvé plus d'une fois que le ciel n'est pas sa limite et que l'on a pu retrouver récemment dans le Classico Organisé a teasé en début d’année sur Instagram un potentiel retour en 2022. Mais cette nouvelle année ne commence pas sous les meilleurs auspices.

En effet, le rappeur a publié une story Instagram ce 16 janvier dans laquelle il annonçait à ses fans une très mauvaise nouvelle : sa chaîne YouTube a été piratée et ses clips ne sont plus disponibles. La raison de ce piratage est encore inconnue du rappeur qui a indiqué “Salam l’équipe j’espère que vous allez bien. On m’a piraté ma chaîne YouTube pour une raison que j’ignore encore. Certains clips ne sont plus disponibles (pour le moment). Paix et amour prenez soin de vous.”

Story Instagram de Niro - capture d'écran

On espère que la situation rentrera vite dans l’ordre pour Niro.