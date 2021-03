Niro : "les chiffres c'est juste des médailles, très souvent trafiqués d'ailleurs"

En story Instagram, Niro a partagé un coup de gueule pour mettre en garde contre l'importance donnée au nombre de vente dans le rap.

Le 19 février 2021, Niro nous lâchait le premier EP de la série de neuf qu'il nous avait promis . Ce projet en feat avec PLK et Scarla LR est venu attester une fois de plus de la puissance et surtout de l'intelligence de Niro . Mais le 15 mars, il a poussé un coup de gueule sur Instagram dans l'optique de faire prendre conscience à ses fans des dessous du business qui entoure la sortie de musique.

Niro met en garde contre l'importance donnée au nombre de ventes

"700 000 albums vendus au total, juste à la sueur de ma plume, sans radios ( sauf indé ) , sans grosse machine marketing derrière et surtout sans tricher . Les chiffres c'est juste des médailles, très souvent traffiquées d'ailleurs", explique - t - il dans une suite de stories après avoir partagé les chiffres réalisés par des projets . Dans la story d'avant, il expliquait qu'alors que son album Stupéfiant est techniquement disque d'or, aucune déclaration en ce sens n'a été faite pour rendre l'info officielle . . . Ce pique sur le fonctionnement de l'industrie musicale actuelle fait un écho direct à des stories que le rappeur de Blois avait posté début janvier .

Dans celles - ci il parlait déjà du nombre de ventes d'un album comme d'un mirage et surtout comme quelque chose dont tout fan de rap qui se respecte devrait se ficher . "Moins vendre ne veut pas dire qu'on est moins forts", rappelle Niro dans sa dernière story . Il termine sa remarque par un remerciement sincère à ses fans : "en tous cas, un grand merci à tous la famille" .

