Niro lance 3 projets humanitaires pendant le mois du Ramadan

Niro annonce le lancement de trois projets humanitaires pendant le mois du Ramadan.

par Team Mouv'

Avec l'association Un Nouveau Visage, qui vient en aide aux plus démunis et qui les aide améliorer la vie, Niro lance trois projets humanitaires. Le rappeur l'a annoncé sur ses réseaux, et pour cela, il a besoin de tout le monde . C'est à l'occasion du Ramadan que Niro porte ces projets très importants pour lui . Le rappeur renvoie les personnes intéressées sur la page des trois projets qui sont détaillés sur le site de l'association.

Quels sont les projets ?

Il y a d'abord le projet des colis alimentaires pour le camp de réfugiés Al - Yasmine au Liban . Une aide qui se traduit par la distribution de colis alimentaires, pour 220 familles de réfugiés Syriens se trouvant dans le camp AL - YASMIN au Nord du Liban . Il y a aussi une distribution de colis alimentaires pour le camp de réfugiés Balata en Cisjordanie . Mais également des repas, des animations et l'aménagement d'une salle de jeux pour un orphelinat à Gaza .

Toutes les personnes le souhaitant peuvent participer en faisant un don directement sur le site, et tous les détails figurent sur les pages des différents projets . Niro précise que si les objectifs sont remplis, il offrira un jeu vidéo .