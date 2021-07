Niro dévoile l'édition finale de son album "Sale Môme"

Petit à petit, Niro a dévoilé les titres de son album désormais complet : "Sale Môme".

Cette année a été rythmée par les sorties régulières des sons de Niro quu'il vient aujourd'hui de compléter avec l'édition finale de l'album intitulé Sale Môme. Le projet est composé de deux disques bien remplis . Sur un total de 44 titre on retrouve un nombre impressionnant d'invités : Tayc, Nino B, Le Rat Luciano, Zed et Stavo, Nahir, Senyss, Bagwel, Soolking, PLK, Scarla LR, Gims etc . . . Niro a réuni les Avengers du rap français !

"L’album vous appartient désormais…"

Au moment de livrer cette édition définitive de son dernier bébé, Niro laissait se dégager une certaine émotion sur son post Instagram . "L’album vous appartient désormais… J’ai énormément travailler pour qu’il vous plaisent, je ne vous remercierais jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi" explique le vétéran du rap français . En 10 années d'innovation constante, le rappeur n'avait encore jamais dévoilé un album de la sorte, par petites brides. Il poursuit son message en disant "je souhaite à chacun d’entre vous réussite santé et prospérité . " avant de se lancer dans de longs remerciements et de conclure son message par une de ses phrase la plus connue : "Enfants du ghetto pourvu que Dieu nous protège" .

Niro, un roi sans couronne

Rien qu'à voir la liste impressionnante des invités de cette édition finale de Sale Môme, on comprend que Niro est un rappeur de haute catégorie dans l'hexagone. Souvent volontairement en retrait de la vie médiatique, il reste l'un des rappeurs les plus influent de sa génération et est reconnu pas ses pairs . Grâce à ses coups de gueule fréquents et des gros albums tels que Sale Môme, il confirme sa place de vétéran respectable dans l'industrie musicale française .