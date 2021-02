Niro balance son EP "Sale môme" feat PLK et Scarla LR

Niro a lâché le premier EP de sa série de 9 "Sale môme". Dessus, on retrouve PLK et Scarla LR.

par Team Mouv'

Ça y est, le premier des 9 EP de la série promise par Niro est là ! Et avec ce premier opus de la nouvelle série Sale môme le rappeur de Blois ne s'est pas moqué de nous . Pour ce nouveau projet, il opte pour un format ultra efficace qui reviendra à chaque fois ( tous les mois pendant 9 mois ) : 5 titres, un featuring et la mise en avant d'un artiste . Cette fois - ci, c'est PLK et Scarla LR qui sont mis à l'honneur .

Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable

Le featuring avec PLK avait déjà largement fait parler de lui . Les deux rappeurs s'étant renvoyé la balle sur les réseaux sociaux pour savoir lequel des deux avait surpassé l'autre sur le titre ( pour Niro : PLK, pour PLK : Niro ) . Si même après écoute, il est difficile de départager Niro et PLK, on ressort en tous cas avec la certitude qu'il s'agit là de deux rappeurs très techniques . Sur _Fils 2_leurs enchainements précis de phases sur des kilomètres nous laissent essoufflés !

Les sons en solo de Niro sont vraiment agréables et attestent une fois de plus de la maturité du rappeur qui surfe avec facilité sur les instrus phasantes . De son côté, Scarla LR ferme la marche en beauté avec un flow sombre et un refrain touchant sur le morceauDu ca$h . En trois minutes, il s'affirme comme un artiste à suivre absolument . Un vrai pari réussi donc, vous pouvez retrouver l'Ep juste ici :