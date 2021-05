Ninho x Hamza : un premier teaser du morceau

La collab' entre N-I et le Sauce God approche à grands pas !

par Team Mouv'

Sur les réseaux sociaux, Hamza et Ninho viennent de dévoiler un petit teaser très alléchant . Invités par DJ Quick, les deux rappeurs vont ( enfin ) fusionner leurs univers artistiques pour le plus grand plaisir des fans . Selon les informations de Dj Quick lui - même, cette collab' de folie sera disponible à partir du 11 juin, sur le projet de ce dernier ! Encore un peu de patience . . .

Un teaser pour patienter

Visiblement, Hamza et Ninho ont très envie de nous dévoiler le fruit de leur travail . On sait depuis fin février qu'ils avaient été aperçus sur un tournage de clip côtes à côtes, et donc que la sortie du morceau intitulé Elle m'a dit approche . Les deux rappeurs de l'écurie Rec . 118 ont dévoilé un court extrait dans lequel on peut entendre la mélodie composée par DJ Quick :

Le projet de DJ Quick arrive fort !

Elle m'a dit de Ninho x Hamza verra donc le jour sur le projet de DJ Quick prévu pour le 11 juin prochain . L'album est intitulé Mal Luné et des gros sons en sont déjà extraits comme par exemple le titre La Recette avec Leto et Bolemvn.