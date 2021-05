Ninho x Hamza : la date de la collab dévoilée

Les deux rappeurs se retrouveront sur le projet de DJ Quick disponible le 11 juin prochain.

par Team Mouv'

Annoncée en juillet 2020, la sortie de la collaboration entre Ninho et Hamza est plus proche que jamais . C'est DJ Quick, producteur et DJ de Ninho, qui avait révélé la nouvelle sur son compte Instagram l'été dernier . L'attente s'est vite faite ressentir chez les fans . Voir le Belge et le Français tourner un clip ensemble en février a d'ailleurs rajouté de l'excitation .

On en sait désormais plus sur le projet . Les deux rappeurs se retrouveront finalement sur le projet de DJ Quick, une compilation de Mal Luné Music, le label de N . I . L'opus sortira le 11 juin prochain. D'autres grands noms du rap français sont sur la tracklist : Timal, Lefa, Sadek, Leto et UZI . À noter également que l'on retrouvera la collaboration entre RK et DA Uzi avec le morceau "Coffre chargé" ainsi que deux autres feats qu'on est impatients de découvrir : Alonzo x SCH et Bosh x Naps .